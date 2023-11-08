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Федотов — о матче с «Факелом»: лёгкой прогулки не будет

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Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов оценил предстоящий матч 15-го тура чемпионата России с «Факелом».
Федотов — о матче с «Факелом»: лёгкой прогулки не будет
  • РИА Новости

«Воронеж грозный в родных стенах, там эта команда агрессивнее вдвойне. Понимаем, что не будет прогулки. Нам надо предъявить сопернику все те же качества, показать ответную реакцию», — приводит слова Федотова «Матч ТВ».

Матч «Факела» и ЦСКА состоится 11 ноября в 14:00 мск.

ЦСКА располагается на третьей строчке в турнирной таблице с 24 очками. «Факел» занимает десятое место, имея в активе 18 очков. Лидирует «Краснодар» (31).

Ранее руководитель пресс-службы «Факела» Павел Горячев заявил, что в клубе не сомневаются, что поле на домашнем стадионе будет готово к игре 15-го тура РПЛ с ЦСКА.

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