Федотов — о матче с «Факелом»: лёгкой прогулки не будет
- РИА Новости
«Воронеж грозный в родных стенах, там эта команда агрессивнее вдвойне. Понимаем, что не будет прогулки. Нам надо предъявить сопернику все те же качества, показать ответную реакцию», — приводит слова Федотова «Матч ТВ».
Матч «Факела» и ЦСКА состоится 11 ноября в 14:00 мск.
ЦСКА располагается на третьей строчке в турнирной таблице с 24 очками. «Факел» занимает десятое место, имея в активе 18 очков. Лидирует «Краснодар» (31).
Ранее руководитель пресс-службы «Факела» Павел Горячев заявил, что в клубе не сомневаются, что поле на домашнем стадионе будет готово к игре 15-го тура РПЛ с ЦСКА.