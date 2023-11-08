Эль-Башир: Кузнецов вернулся к тренировкам с «Вашингтоном» после болезни
- РИА Новости
Как сообщает журналист The Athletic Тарик Эль-Башир в социальных сетях, спортсмен тренируется с командой на льду.
Напомним, что 6 ноября Кузнецов пропустил тренировку из-за болезни.
Воспитанник челябинской школы хоккея является обладателем Кубка Стэнли (2018) в составе «Вашингтона». Кузнецов в регулярном чемпионате сезона-2023/24 набрал в десяти матчах пять очков (одна шайба и четыре передачи).
Столичная команда 8 ноября примет на своём льду «Флорида Пантерз».
Ранее сообщалось, что «Вашингтон» с Овечкиным обыграл «Коламбус» в матче НХЛ.