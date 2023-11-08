Эль-Башир: Кузнецов вернулся к тренировкам с «Вашингтоном» после болезни

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов вернулся к тренировкам с командой после выздоровления.

Как сообщает журналист The Athletic Тарик Эль-Башир в социальных сетях, спортсмен тренируется с командой на льду.

Напомним, что 6 ноября Кузнецов пропустил тренировку из-за болезни.

Воспитанник челябинской школы хоккея является обладателем Кубка Стэнли (2018) в составе «Вашингтона». Кузнецов в регулярном чемпионате сезона-2023/24 набрал в десяти матчах пять очков (одна шайба и четыре передачи).

Столичная команда 8 ноября примет на своём льду «Флорида Пантерз».

Ранее сообщалось, что «Вашингтон» с Овечкиным обыграл «Коламбус» в матче НХЛ.