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Агент Сафонов считает, что Миранчуку следует попробовать себя в Испании

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Агент Алексей Сафонов высказался о возможном возвращении полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в «Локомотив» на правах аренды.
Агент Сафонов считает, что Миранчуку следует попробовать себя в Испании
  • Gettyimages.ru

«Считаю, Испания Алексею подошла бы больше. Ему не хватает мощности и агрессии, но культура паса и техника позволят там раскрыться. А в «Локомотив» можно вернуться доигрывать лет в 35», — цитирует Сафонова РИА Новости.

По информации «РБ Спорт», москвичи планируют арендовать игрока у итальянского клуба в зимнее трансферное окно. Отмечается, что сам Миранчук рассчитывает остаться в Европе.

В сезоне-2023/24 россиянин принял участие в четырёх матчах команды во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2025 года.

Ранее в «Аталанте» опровергли возможный переход Алексея Миранчука в «Локомотив».

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