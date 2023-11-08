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Фердинанд: «Бавария» и «Реал» могут помешать МС сохранить звание победителей ЛЧ

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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд высказал мнение, что «Бавария» и «Реал» могут помешать «Манчестер Сити» защитить титул победителей Лиги чемпионов в текущем сезоне.
Фердинанд: «Бавария» и «Реал» могут помешать МС сохранить звание победителей ЛЧ
  • Gettyimages.ru

«Только «Бавария» и мадридский «Реал» могут помешать «Манчестер Сити» сохранить звание победителей Лиги чемпионов. Очевидно, что у «Реала» сложились особенные отношения с этим турниром, и у них есть несколько фантастических игроков», — приводит слова Фердинанда Bayern & Germany в соцсети X.

7 ноября «Манчестер Сити» разгромил «Янг Бойз» и вышел в плей-офф Лиги чемпионов.

Игра четвёртого тура группы G завершилась со счётом 3:0 в пользу коллектива Хосепа Гвардиолы.

МС (12 очков) и «Лейпциг» (девять) гарантировали себе попадание в плей-офф турнира. «Црвена звезда» (одно) и «Янг Бойз» (одно) поборются за путёвку в Лигу Европы.

Ранее Гвардиола заявил, что Холанд вывихнул лодыжку в матче АПЛ с «Борнмутом».

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