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Мбаппе рассказал, что ПСЖ защищал Доннарумму от давления в матче с «Миланом»

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Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе отреагировал на поведение болельщиков «Милана», которые бросали фальшивые банкноты голкиперу парижан Джанлуиджи Доннарумме в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.
Мбаппе рассказал, что ПСЖ защищал Доннарумму от давления в матче с «Миланом»
  • Gettyimages.ru

«Они оказали непростой приём Доннарумме. Много шумели и привлекали к этой теме внимание. Игроки ПСЖ, как могли, оберегали его от давления. Жаль только, что не выиграли», — цитирует Мбаппе ITASportPress.

Активные фанаты закидали воспитанника «Милана» фальшивыми банкнотами, а также надели футболки с номером 71, что по итальянским традициям означает «человек без ценностей».

Доннарумма отказался в 2021 году подписывать новый контракт с «Миланом», поскольку не был согласен с его условиями. 24-летний голкипер на правах свободного агента перешёл в ПСЖ. 

Игра на стадионе «Сан-Сиро» завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Стефано Пиоли.

Ранее сообщалось, что фанаты «Милана» напали на болельщиков ПСЖ перед матчем.

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