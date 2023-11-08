Фетисов сообщил, что Протопопов хранил прах жены и завещал похоронить их вместе
- РИА Новости
«Насколько мне известно, Людмилу кремировали и Олег Алексеевич держал ее прах у себя в доме. И я точно знаю, что в завещании было указано, чтобы их кремировали и похоронили в Санкт‑Петербурге», — цитирует Фетисова «Матч ТВ».
Он добавил, что сейчас ищет контакты в Швейцарии для того, чтобы была возможность привезти прах фигуристов и захоронить в Санкт-Петербурге.
31 октября Протопопов скончался на 92-м году жизни.
Ранее Олимпийский комитет России выразил соболезнования родным и близким Протопопова.