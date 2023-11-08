Фетисов сообщил, что Протопопов хранил прах жены и завещал похоронить их вместе

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов рассказал, что легендарный фигурист Олег Протопопов завещал похоронить его вместе с женой Людмилой Белоусовой.

«Насколько мне известно, Людмилу кремировали и Олег Алексеевич держал ее прах у себя в доме. И я точно знаю, что в завещании было указано, чтобы их кремировали и похоронили в Санкт‑Петербурге», — цитирует Фетисова «Матч ТВ».

Он добавил, что сейчас ищет контакты в Швейцарии для того, чтобы была возможность привезти прах фигуристов и захоронить в Санкт-Петербурге.

31 октября Протопопов скончался на 92-м году жизни.

Ранее Олимпийский комитет России выразил соболезнования родным и близким Протопопова.