ОКР выразил соболезнования родным и близким Протопопова

Олимпийский комитет России (ОКР) выразил соболезнования семье легендарного фигуриста Олега Протопопова.

«Он пережил блокаду Ленинграда и начал заниматься фигурным катанием после окончания Великой Отечественной войны. В 1954 году он встал в пару с Белоусовой. Вместе они придумали и первыми исполнили многие элементы, которые вошли в обязательную программу фигуристов всего мира», — говорится в сообщении ОКР.

Протопопову был 91 год. Более сорока лет он жил в Швейцарии, где его и не стало. Людмила Белоусова, жена и партнёрша фигуриста, скончалась в 2017 году.

Напомним, что пара Белоусова — Протопопов первой исполнила многие элементы, которые впоследствии вошли в обязательную программу фигуристов всего мира.

Ранее сообщалось, что немецкий тренер по фигурному катанию Ютта Мюллер скончалась в возрасте 94 лет.