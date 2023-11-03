RT в Telegram
Подпишись

ОКР выразил соболезнования родным и близким Протопопова

Короткая ссылка
Олимпийский комитет России (ОКР) выразил соболезнования семье легендарного фигуриста Олега Протопопова.
ОКР выразил соболезнования родным и близким Протопопова
  • РИА Новости
  • © Лев Носов

«Он пережил блокаду Ленинграда и начал заниматься фигурным катанием после окончания Великой Отечественной войны. В 1954 году он встал в пару с Белоусовой. Вместе они придумали и первыми исполнили многие элементы, которые вошли в обязательную программу фигуристов всего мира», — говорится в сообщении ОКР.

Протопопову был 91 год. Более сорока лет он жил в Швейцарии, где его и не стало. Людмила Белоусова, жена и партнёрша фигуриста, скончалась в 2017 году.

Напомним, что пара Белоусова — Протопопов первой исполнила многие элементы, которые впоследствии вошли в обязательную программу фигуристов всего мира.

Ранее сообщалось, что немецкий тренер по фигурному катанию Ютта Мюллер скончалась в возрасте 94 лет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить