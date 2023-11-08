Сорин назвал Спартакиаду главным стартом для российских лыжников в сезоне

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин назвал главный старт сезона в отсутствие международных соревнований.

«К Спартакиаде сильнейших, которая в феврале пройдёт в Тюмени. Этот старт у нас основной, и он намного более значим, чем этапы Кубка России. Хотя бы потому, что там реально соберутся все сильнейшие. И Саша Большунов, и Сергей Устюгов. В прошлом году у нас, например, не получилось, чтобы они встретились на одних соревнованиях в одинаково пиковой форме. «Чемпионские высоты» в феврале выиграл Большунов, причём было видно, что вся группа Юрия Викторовича Бородавко целенаправленно готовилась именно к этому старту. Устюгов ставил перед собой другую цель и сам говорил, что главный старт для него — чемпионат России в марте. Он и был там сильнее, чем на «Чемпионских высотах».

Призовые не на пустом месте людям достаются. Попробуй окажись в тройке при нынешней конкуренции! Даже у Бородавко в прошлом году не все спортсмены с медалями чемпионат России закончили», — отметил он в интервью RT.

Ранее Сорин заявил, что медийность Степановой не мешает лыжнице прогрессировать.