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Сорин заявил, что медийность Степановой не мешает лыжнице прогрессировать

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Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин прокомментировал медийность олимпийской чемпионки Вероники Степановой.
Сорин заявил, что медийность Степановой не мешает лыжнице прогрессировать
  • РИА Новости

«То, что Нике нравится быть медийной личностью, — это факт, но пока это никак не мешает продолжать развиваться в спорте.

В прошлом сезоне Ника неплохо спрогрессировала, несмотря на то что у неё не получились некоторые старты. Да, по результатам она не Наталья Непряева, хотя может и должна выходить на этот уровень. Ей есть куда расти. Степановой сейчас 22, но давайте вспомним, что показывала в этом возрасте Наташа: на чемпионат мира в 2017-м она не попала и даже на Кубке мира не входила в топ-10. А через год преобразилась», — сказал он в интервью RT.

Ранее Сорин рассказал о работе с тремя олимпийскими чемпионками — Юлией Ступак, Вероникой Степановой и Татьяной Сориной — в одной команде.

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