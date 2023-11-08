Смородская посоветовала Алексею Миранчуку ни за что не возвращаться в РПЛ

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская высказала мнение касательно возможного возвращения полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в столичный клуб на правах аренды.

«На месте Миранчука я бы ни за что не стала возвращаться в Россию. Даже учитывая не очень большую игровую практику в «Аталанте», это лучше, чем быть здесь. Возврат в Россию не придаст Алексею никаких позитивных моментов», — цитирует Смородскую РИА Новости.

По информации «РБ Спорт», москвичи планируют арендовать игрока у итальянского клуба в зимнее трансферное окно. Отмечается, что сам Миранчук рассчитывает остаться в Европе.

В сезоне-2023/24 россиянин принял участие в четырёх матчах команды во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2025 года.

Ранее в «Аталанте» опровергли возможный переход Алексея Миранчука в «Локомотив».