Флорентин: в «Оренбурге» все рады переходу Веры в «Локомотив»
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«Как относятся в команде к тому, что Вера зимой уйдёт в «Локомотив»? Мы все счастливы и рады за Лукаса. Говорил ли сам Лукас о переходе? Лично не рассказывал. А когда информация о трансфере станет официальной, Лукас нам объявит», — приводит слова Флорентина «Матч ТВ».
Как сообщает журналист Иван Карпов в своём Telegram-канале, клубы уже обменялись официальными письмами, сумма трансфера составит €3 млн.
Отмечается, что игрок уже согласовал личный контракт с московским клубом. Он подпишет соглашение до 2027 года. Официальный переход Веры состоится в зимнее трансферное окно.
Ранее в «Оренбурге» не подтвердили переход Веры в «Локомотив».