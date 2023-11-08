Флорентин: в «Оренбурге» все рады переходу Веры в «Локомотив»

Полузащитник «Оренбурга» Габриэль Флорентин сообщил, как в команде восприняли новость о возможном переходе одноклубника Лукаса Веры в «Локомотив».

«Как относятся в команде к тому, что Вера зимой уйдёт в «Локомотив»? Мы все счастливы и рады за Лукаса. Говорил ли сам Лукас о переходе? Лично не рассказывал. А когда информация о трансфере станет официальной, Лукас нам объявит», — приводит слова Флорентина «Матч ТВ».

Как сообщает журналист Иван Карпов в своём Telegram-канале, клубы уже обменялись официальными письмами, сумма трансфера составит €3 млн.

Отмечается, что игрок уже согласовал личный контракт с московским клубом. Он подпишет соглашение до 2027 года. Официальный переход Веры состоится в зимнее трансферное окно.

Ранее в «Оренбурге» не подтвердили переход Веры в «Локомотив».