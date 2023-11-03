В «Оренбурге» не подтвердили переход Веры в «Локомотив»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев прокомментировал информацию о том, что клуб уже согласовал переход полузащитника Лукаса Веры в «Локомотив».

«Переговоры с «Локомотивом»? Пока не могу ответить на этот вопрос. Могу ли подтвердить интерес «Локомотива»? Не могу», — цитирует Андреева «СЭ».

Как сообщает журналист Иван Карпов в своём Telegram-канале, клубы уже обменялись официальными письмами, сумма трансфера составит €3 млн.

Отмечается, что игрок уже согласовал личный контракт с московским клубом. Он подпишет соглашение до 2027 года. Официальный переход Веры состоится в зимнее трансферное окно.

Ранее Андрей Аршавин заявил, что хотел бы видеть футболиста «Локомотива» Сергея Пиняева в «Зените».