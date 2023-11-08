Сорин — о работе со Ступак, Степановой и Сориной: постоянно слежу за обстановкой

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин рассказал о работе с тремя олимпийскими чемпионками — Юлией Ступак, Вероникой Степановой и Татьяной Сориной — в одной команде.

«Ревности ни с чьей стороны я не заметил. Хотя постоянно слежу за обстановкой. Знаю по своему опыту: если в женском коллективе начинаются какие-то трения, их нужно пресекать на корню. В этом плане очень важно, чтобы у каждой спортсменки было внутри коллектива своё личное, неприкосновенное пространство. Та же Юля попросила меня только о том, чтобы на всех сборах жить в одноместном номере. Никаких сложностей в том, что касается работы, у нас нет», — заявил он в интервью RT.

Ранее Сорин рассказал, насколько сложно работать в женском коллективе.