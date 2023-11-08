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Агент Захаряна: Арсен может выйти в старте «Реал Сосьедад» на матч с «Бенфикой»

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Представитель полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна Геннадий Голубин высказал мнение о появлении футболиста в матче Лиги чемпионов с «Бенфикой».
Агент Захаряна: Арсен может выйти в старте «Реал Сосьедад» на матч с «Бенфикой»
  • Gettyimages.ru

«Возможно, сегодня Захарян выйдет в стартовом составе «Реал Сосьедад» на матч Лиги чемпионов с «Бенфикой», — цитирует Голубина «Чемпионат».

«Реал Сосьедад» объявил о переходе российского игрока из «Динамо» 19 августа. Соглашение с Захаряном рассчитано до конца сезона-2028/29.

В текущем сезоне футболист сыграл за команду восемь матчей и не отметился результативными действиями.

«Реал Сосьедад» сыграет с «Бенфикой» 8 ноября на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне. Начало матча — в 20:45 мск.

Ранее Карпин объяснил, почему Захарян и Миранчук не приглашены на сбор.

 

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