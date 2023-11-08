«Адмирал» обыграл «Локомотив» в матче КХЛ
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Встреча проходила на «Фетисов-Арене» во Владивостоке и завершилась со счетом 5:2.
В составе хозяев шайбы забросили Никита Аноховский, Даниил Гутик, Прохор Корбит, Максим Чудинов и Денис Голубев.
У гостей голы на счету Сергея Андронова и Павла Красковского.
После 25 игр «Адмирал» набрал 18 очков и располагается на последнем, 12-м месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Локомотив» с 34 баллами занимает третью строчку на Западе.
Ранее сообщалось, что московский ЦСКА проиграл челябинскому «Трактору» в матче КХЛ.