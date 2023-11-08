«Адмирал» обыграл «Локомотив» в матче КХЛ

Владивостокский «Адмирал» одержал победу над ярославским «Локомотивом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча проходила на «Фетисов-Арене» во Владивостоке и завершилась со счетом 5:2.

В составе хозяев шайбы забросили Никита Аноховский, Даниил Гутик, Прохор Корбит, Максим Чудинов и Денис Голубев.

У гостей голы на счету Сергея Андронова и Павла Красковского.

После 25 игр «Адмирал» набрал 18 очков и располагается на последнем, 12-м месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Локомотив» с 34 баллами занимает третью строчку на Западе.

Ранее сообщалось, что московский ЦСКА проиграл челябинскому «Трактору» в матче КХЛ.