РБ Спорт: «Локомотив» может арендовать Алексея Миранчука у «Аталанты» зимой
- Gettyimages.ru
По информации «РБ Спорт», москвичи планируют арендовать игрока у итальянского клуба в зимнее трансферное окно. Отмечается, что сам Миранчук рассчитывает остаться в Европе.
В сезоне-2023/24 россиянин принял участие в четырёх матчах команды во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2025 года.
Ранее Валерий Карпин объяснил, почему Арсен Захарян и Миранчук не приглашены на сбор.