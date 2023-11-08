РБ Спорт: «Локомотив» может арендовать Алексея Миранчука у «Аталанты» зимой

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук на правах аренды может перейти в «Локомотив».

По информации «РБ Спорт», москвичи планируют арендовать игрока у итальянского клуба в зимнее трансферное окно. Отмечается, что сам Миранчук рассчитывает остаться в Европе.

В сезоне-2023/24 россиянин принял участие в четырёх матчах команды во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2025 года.

Ранее Валерий Карпин объяснил, почему Арсен Захарян и Миранчук не приглашены на сбор.