Матыцин назвал высказывание Родниной о деле Валиевой нарушением этики
- РИА Новости
«Странно слышать подобные высказывания от депутата Государственной думы и трёхкратной олимпийской чемпионки. Такие публичные оценки, основанные на собственных домыслах, не подкреплённые знанием деталей процесса, недопустимы. Это нарушение этики и культуры спортивного сообщества.
Мы должны бережно и с уважением относиться к нашим победам, нашим тренерам и спортсменам, объединять российское общество через спорт, а не не создавать провокационные инфоповоды для тиражирования в СМИ», — сказал он.
Накануне Роднина заявила, что в деле Валиевой нужно было «покрасивее врать».
После победы сборной России в командном турнире Олимпийских игр — 2022 в Пекине стало известно, что допинг-проба фигуристки от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин.
Первые слушания по поводу положительного допинг-теста Валиевой прошли с 26 по 28 сентября. Суд возобновится 9 ноября.
Ранее сообщалось, что WADA не будет менять юристов на слушаниях дела Валиевой в CAS.