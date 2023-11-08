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Матыцин назвал высказывание Родниной о деле Валиевой нарушением этики

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Министр спорта России Олег Матыцин отреагировал на слова трёхкратной олимпийской чемпионки Ирины Родниной по поводу допинг-дела фигуристки Камилы Валиевой.
Матыцин назвал высказывание Родниной о деле Валиевой нарушением этики
  • РИА Новости

«Странно слышать подобные высказывания от депутата Государственной думы и трёхкратной олимпийской чемпионки. Такие публичные оценки, основанные на собственных домыслах, не подкреплённые знанием деталей процесса, недопустимы. Это нарушение этики и культуры спортивного сообщества.

Мы должны бережно и с уважением относиться к нашим победам, нашим тренерам и спортсменам, объединять российское общество через спорт, а не не создавать провокационные инфоповоды для тиражирования в СМИ», — сказал он.

Накануне Роднина заявила, что в деле Валиевой нужно было «покрасивее врать».

После победы сборной России в командном турнире Олимпийских игр — 2022 в Пекине стало известно, что допинг-проба фигуристки от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин.

Первые слушания по поводу положительного допинг-теста Валиевой прошли с 26 по 28 сентября. Суд возобновится 9 ноября.

Ранее сообщалось, что WADA не будет менять юристов на слушаниях дела Валиевой в CAS.

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