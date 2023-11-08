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Девушка Неймара — о попытке похищения: нас с дочкой не было дома в этот момент

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Бруна Бьянкарди, девушка нападающего «Аль-Хиляля» Неймара, рассказала подробности попытки похищения их дочери Мэви.
Девушка Неймара — о попытке похищения: нас с дочкой не было дома в этот момент
  • globallookpress.com

«Ограбили мою семью. Взяли моих родителей в заложники, но я, Мэви и сестра больше там не живём. Нас не было в доме в этот момент. С родителями всё хорошо», — написала Бьянкарди в соцсетях.

Злоумышленники похитили драгоценные вещи, дизайнерские сумки и часы на общую сумму около $120 тыс., а также спрашивали о местонахождении девушки футболиста и их дочери. Одного из преступников, 19-летнего местного жителя, позднее задержали.

Ранее похитители отца Луиса Диаса заявили, что военные усложняют освобождение мужчины.

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