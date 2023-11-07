Похитители отца Диаса заявили, что военные усложняют освобождение мужчины

Повстанцы Армии национального освобождения (АНО) выступили с заявлением касаемо похищения отца колумбийского полузащитника «Ливерпуля» Луиса Диаса.

«Район военизирован, и это не позволяет быстро и безопасно освободить Диаса. Если операции продолжатся, то они задержат освобождение и повысят риски», — цитирует представителя АНО The Guardian.

28 октября родителей футболиста похитили вооружённые люди на заправке по пути домой в Колумбии. Позднее появилась информация, что мать игрока удалось спасти.

Ранее сообщалось, что колумбийские фанаты требуют отменить матч с Бразилией из-за похищения отца Диаса.