Журова: в деле Валиевой присутствует политическая подоплёка

Депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о допинг-деле российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Здесь присутствовала политическая подоплёка и это вывели на другой уровень. Но если CAS будет чётко последовательным, то её дело сейчас должно закончиться положительно», — цитирует Журову РИА Новости.

После победы сборной России в командном турнире Олимпийских игр — 2022 в Пекине стало известно, что допинг-проба фигуристки от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин.

Первые слушания по поводу положительного допинг-теста Валиевой прошли с 26 по 28 сентября. Суд возобновится 9 ноября.

Ранее сообщалось, что WADA не будет менять юристов на слушаниях дела Валиевой в CAS.