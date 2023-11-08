Бубнов: непонятно, зачем Соболева и Волкова вызвали в сборную России

Бывший футболист Александр Бубнов прокомментировал состав сборной России на ноябрьский матч с Кубой.

«Отсутствие Алексея Миранчука и Захаряна в списке вызывает лёгкое недоумение. Непонятно, зачем вызвали Соболева и Волкова, которые пропустили последний тур РПЛ», — цитирует Бубнова Sportbox.

В сборную России вызваны 29 игроков.

20 ноября подопечные Валерия Карпина проведут товарищеский матч со сборной Кубы. Встреча пройдёт в Волгограде и начнётся в 19:30 мск.

Ранее Карпин объяснил, почему Арсен Захарян и Алексей Миранчук не приглашены на сбор.