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Бубнов: непонятно, зачем Соболева и Волкова вызвали в сборную России

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Бывший футболист Александр Бубнов прокомментировал состав сборной России на ноябрьский матч с Кубой.
Бубнов: непонятно, зачем Соболева и Волкова вызвали в сборную России
  • РИА Новости

«Отсутствие Алексея Миранчука и Захаряна в списке вызывает лёгкое недоумение. Непонятно, зачем вызвали Соболева и Волкова, которые пропустили последний тур РПЛ», — цитирует Бубнова Sportbox.

В сборную России вызваны 29 игроков.

20 ноября подопечные Валерия Карпина проведут товарищеский матч со сборной Кубы. Встреча пройдёт в Волгограде и начнётся в 19:30 мск.

Ранее Карпин объяснил, почему Арсен Захарян и Алексей Миранчук не приглашены на сбор.

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