Бучневич заявил, что в этом сезоне он играет ужасно

Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Павел Бучневич оценил свою игру в начале сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Я ужасен в этом сезоне. Ребята создают моменты для меня, но я не могу их реализовать. Не знаю… Надеюсь, одна из шайб всё же залетит в ворота», — цитирует Бучневича пресс-служба клуба.

В девяти матчах команды россиянин набрал три очка (1 + 2).

Сегодня «Сент-Луис» уступил «Виннипег Джетс» со счётом 2:5 в рамках регулярного чемпионата НХЛ.

Ранее Александр Овечкин назвал смену тренера одной из причин неудачного старта «Кэпиталз» в НХЛ.