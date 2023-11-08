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Бучневич заявил, что в этом сезоне он играет ужасно

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Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Павел Бучневич оценил свою игру в начале сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Бучневич заявил, что в этом сезоне он играет ужасно
  • Gettyimages.ru

«Я ужасен в этом сезоне. Ребята создают моменты для меня, но я не могу их реализовать. Не знаю… Надеюсь, одна из шайб всё же залетит в ворота», — цитирует Бучневича пресс-служба клуба.

В девяти матчах команды россиянин набрал три очка (1 + 2). 

Сегодня «Сент-Луис» уступил «Виннипег Джетс» со счётом 2:5 в рамках регулярного чемпионата НХЛ.

Ранее Александр Овечкин назвал смену тренера одной из причин неудачного старта «Кэпиталз» в НХЛ.

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