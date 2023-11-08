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Овечкин назвал смену тренера одной из причин неудачного старта «Кэпиталз» в НХЛ

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Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался об игре команды на старте сезона-2023/24 Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Овечкин назвал смену тренера одной из причин неудачного старта «Кэпиталз» в НХЛ
  • AP

«Считаю, что мы движемся в правильном направлении. Каждый раз, когда происходит смена тренера и приходят новые хоккеисты, меняются атмосфера и темп. Нам нужно больше чем просто пять матчей с предсезонными играми. Думаю, мы приближаемся к тому, какими хотим быть», — приводит слова Овечкина сайт НХЛ.

После десяти матчей «Вашингтон» набрал 11 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

Ранее Овечкин объяснил невезением свою безголевую серию в НХЛ.

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