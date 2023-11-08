Овечкин назвал смену тренера одной из причин неудачного старта «Кэпиталз» в НХЛ
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«Считаю, что мы движемся в правильном направлении. Каждый раз, когда происходит смена тренера и приходят новые хоккеисты, меняются атмосфера и темп. Нам нужно больше чем просто пять матчей с предсезонными играми. Думаю, мы приближаемся к тому, какими хотим быть», — приводит слова Овечкина сайт НХЛ.
После десяти матчей «Вашингтон» набрал 11 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции.
Ранее Овечкин объяснил невезением свою безголевую серию в НХЛ.