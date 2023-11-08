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Защита обжаловала арест бывшего футболиста сборной России по делу о наркотиках

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Адвокат бывшего футболиста сборной России Алексея Бугаева сообщила, что решение суда в Краснодаре об аресте её подзащитного по делу о наркотиках обжаловано.
Защита обжаловала арест бывшего футболиста сборной России по делу о наркотиках
  • РИА Новости

«Мы подали жалобу на третьи сутки, в сроки, которые были указаны в законодательстве. Мы просим помещать его не под стражу, а под домашний арест, потому что для того, чтобы разобраться, разумеется, нужно время. Находясь под самой строгой мерой, он будет терпеть большие моральные страдания», — приводит слова Макличенко РИА Новости.

Также адвокат заявила, что считает данное дело фальсифицированным и готовит гражданский иск и обращение в Следственный комитет.

Ранее сообщалось, что задержанного с наркотиками Бугаева арестовали до конца года.

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