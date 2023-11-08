Защита обжаловала арест бывшего футболиста сборной России по делу о наркотиках
- РИА Новости
«Мы подали жалобу на третьи сутки, в сроки, которые были указаны в законодательстве. Мы просим помещать его не под стражу, а под домашний арест, потому что для того, чтобы разобраться, разумеется, нужно время. Находясь под самой строгой мерой, он будет терпеть большие моральные страдания», — приводит слова Макличенко РИА Новости.
Также адвокат заявила, что считает данное дело фальсифицированным и готовит гражданский иск и обращение в Следственный комитет.
Ранее сообщалось, что задержанного с наркотиками Бугаева арестовали до конца года.