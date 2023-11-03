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Задержанного с наркотиками Бугаева арестовали до конца года

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Бывший футболист сборной России Алексей Бугаев, которого обвиняют в сбыте наркотиков, пробудет под арестом до конца года.
Задержанного с наркотиками Бугаева арестовали до конца года
  • РИА Новости

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу судов Краснодарского края.

29 октября футболист был задержан с пакетиком неизвестного вещества. Позже установили, что у него было 0,5 кг мефедрона. Теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы за торговлю наркотиками в особо крупном размере. Экс-игрок сборной России при задержании оказал сопротивление полиции.

Ранее сообщалось, что в отношении Бугаева возбуждено дело о сбыте наркотиков.

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