Задержанного с наркотиками Бугаева арестовали до конца года

Бывший футболист сборной России Алексей Бугаев, которого обвиняют в сбыте наркотиков, пробудет под арестом до конца года.

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу судов Краснодарского края.

29 октября футболист был задержан с пакетиком неизвестного вещества. Позже установили, что у него было 0,5 кг мефедрона. Теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы за торговлю наркотиками в особо крупном размере. Экс-игрок сборной России при задержании оказал сопротивление полиции.

Ранее сообщалось, что в отношении Бугаева возбуждено дело о сбыте наркотиков.