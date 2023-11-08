Ольховский считает, что Звонарёва провела феноменальный сезон

Победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский заявил, что Вера Звонарёва показала отличный результат в сезоне 2023 года.

«Вера — молодчина, я очень рад за неё, что она продолжает играть и добиваться высочайших результатов. Она провела феноменальный сезон, выиграла Итоговый турнир, играла в финале US Open», — цитирует Ольховского ТАСС.

Он также подчеркнул, что у Звонарёвой есть силы и желание продолжать дальше. Ольховский считает, что в парном теннисе у женщин нет такого сильного дуэта, который бы доминировал над остальными.

«Поэтому она вполне может продолжать бороться за самые большие награды в теннисе», — добавил Ольховский.

39-летняя россиянка и немка Лаура Зигемунд 6 ноября обыграли в финале Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в парном разряде американку Николь Меликар-Мартинес и австралийку Эллен Перес со счётом 6:4, 6:4.

Ранее Звонарёва назвала одним из главных достижений победу на Итоговом турнире WTA.