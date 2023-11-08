Радимов: Захаряну полезнее находиться в «Реал Сосьедад», чем в сборной
«Реал Сосьедад» играл с «Барселоной» в космический футбол, хоть и уступил 0:1, но по игре команда была намного сильнее. Конкуренты Захаряна выглядели впечатляюще, работы там непочатый край. Ему полезнее находиться там, чем в сборной», — цитирует Радимова «Матч ТВ».
Захарян играет за «Реал Сосьедад». В нынешнем сезоне он провёл за команду восемь матчей и не отметился результативными действиями.
20 ноября сборная России проведёт товарищеский матч с командой Кубы. Встреча пройдёт в Волгограде и начнётся в 19:30 мск.
Куба занимает 169-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Сборная с Острова свободы находится в таблице между командами Вануату и Фиджи. Россия располагается на 39-й позиции.
Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, почему Захарян не вызван в национальную команду.