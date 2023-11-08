Лодыгин считает Сафонова основным голкипером сборной России

Голкипер греческого «Панатинаикоса» Юрий Лодыгин считает, что Матвей Сафонов из «Краснодара» является основным вратарём сборной России по футболу.

«Сафонов, как показывает тренерский штаб, — основной, остальные очень близко. Желаю удачи всем. За греческим чемпионатом не следят, как я понял, думаю, мог бы создать хорошую конкуренцию ребятам», — цитирует Лодыгина «Матч ТВ».

Российский футбольный союз (РФС) объявил, что в национальную команду вызваны 29 игроков. Из голкиперов — Матвей Сафонов, Илья Лантратов, Андрей Лунёв и Артур Нигматуллин.

Учебно-тренировочный сбор начнётся в Новогорске 13 ноября. 20 ноября сборная России проведёт товарищеский матч с командой Кубы. Встреча пройдёт в Волгограде и начнётся в 19:30 мск.

Куба занимает 169-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Сборная с Острова свободы находится в таблице между командами Вануату и Фиджи. Россия располагается на 39-й позиции.

Ранее почётный президент РФС Вячеслав Колосков выразил недоумение вызовом российских легионеров зарубежных клубов на ноябрьский сбор.











