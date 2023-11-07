Колоскова удивил вызов российских легионеров в сборную на «пустой матч» с Кубой

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков выразил недоумение вызовом российских легионеров зарубежных клубов на ноябрьский учебно-тренировочный сбор национальной команды.

«Удивляет вызов футболистов из зарубежных клубов. Это пустой матч, со спортивной точки зрения он вообще не имеет никакого значения, и зачем на него приглашать легионеров, мне абсолютно непонятно», — цитирует Колоскова ТАСС.

Бывший член исполкома Международной федерации футбола (ФИФА) подчеркнул, что полузащитник «Монако» Александр Головин, хавбек «Гавра» Далер Кузяев и вратарь «Карабаха» Андрей Лунёв должны были остаться в своих клубах.

«Пускай они играют, тренируются, не выбиваются из графика», — добавил Колосков.

Российский футбольный союз (РФС) объявил, что в национальную команду вызваны 29 игроков. Учебно-тренировочный сбор начнётся в Новогорске 13 ноября.

20 ноября сборная России проведёт товарищеский матч с командой Кубы. Встреча пройдёт в Волгограде и начнётся в 19:30 мск.

Куба занимает 169-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Сборная с Острова свободы находится в таблице между командами Вануату и Фиджи. Россия располагается на 39-й позиции.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, почему Арсен Захарян не вызван в национальную команду.











