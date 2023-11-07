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Вратарь «Пари НН» Нигматуллин заявил, что стремился к вызову в сборную России

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Голкипер нижегородского «Пари НН» Артур Нигматуллин дал понять, что очень рад вызову в сборную России по футболу.
Вратарь «Пари НН» Нигматуллин заявил, что стремился к вызову в сборную России
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«Узнал о вызове в сборную после тренировки от нашего администратора. Не скрою — было приятно. Я шёл к этому, стремился. Наверняка тренеры сборной наблюдали за моей игрой в этом сезоне на протяжении первого круга», — цитирует Нигматуллина Sport24.

32-летний вратарь заявил, что постарается показать в сборной всё, на что способен.

«Но сейчас все мысли о ближайшем матче с «Балтикой», — подчеркнул футболист.

Российский футбольный союз (РФС) объявил, что в национальную команду вызваны 29 игроков. Учебно-тренировочный сбор начнётся в Новогорске 13 ноября.

20 ноября сборная России проведёт товарищеский матч с командой Кубы. Встреча пройдёт в Волгограде и начнётся в 19:30 мск.

Нигматуллин в 14 матчах чемпионата России сезона-2023/24 пропустил 14 голов и провёл пять «сухих» игр.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, почему Захарян не вызван в национальную команду.

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