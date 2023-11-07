Воспитанник регбийного клуба «Красный Яр» Хлобозов погиб в возрасте 17 лет
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Игрок скончался в возрасте 17 лет в результате аварии, сообщает пресс-служба команды из Красноярска.
«Ужасная трагедия. «Красный Яр» выражает глубокие соболезнования родным и близким, эта потеря невосполнима для всего регбийного сообщества», — говорится в заявлении клуба.
В клубе сообщили, что Хлобозов был «один из самых талантливых воспитанников «Красного Яра». Он являлся неоднократным победителем первенства России, чемпионом страны среди юношей.
ДТП произошло в Красноярске 5 ноября. Врачи несколько дней боролись за жизнь Назара, но безрезультатно. Игрок умер вечером 7 ноября.
Ранее сообщалось, что фанат «Бока Хуниорс» покончил с собой из-за поражения команды в Кубке Либертадорес.