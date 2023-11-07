Канчельскис: сборная России и без Захаряна справится с Кубой

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис отреагировал на невызов полузащитников Арсена Захаряна и Алексея Миранчука на ноябрьский сбор национальной команды России.

«Логично, что Захарян не вызван в сборную. Россия и без него справится с Кубой, нет смысла его выдёргивать. У него всё ещё идёт адаптация», — цитирует Канчельскиса «РБ Спорт».

Он не исключил, что Миранчук мог сам попросить не вызывать его в сборную, потому что в клубе у него нет игровой практики.

«В любом случае это никак не повлияет на матч с Кубой», — отметил он.

В сборную России вызваны 29 игроков.

20 ноября подопечные Валерия Карпина проведут товарищеский матч со сборной Кубы. Встреча пройдёт в Волгограде и начнётся в 19:30 мск.

Ранее Карпин объяснил, почему Арсен Захарян и Алексей Миранчук не приглашены на сбор.