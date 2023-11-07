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Ступак заявила о желании принять участие в шоу «Ледниковый период»

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Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Юлия Ступак рассказала о желании принять участие в телевизионном проекте по фигурному катанию «Ледниковый период».
Ступак заявила о желании принять участие в шоу «Ледниковый период»
  • РИА Новости

«У меня в интервью спросили, поучаствовала бы в «Ледниковом периоде». Я бы с радостью туда залетела, а фигурное катание — безумно красивый спорт. В общем, жду интересных предложений!» — цитирует Юлию Ступак Metaratings.

Напомним, что продюсер шоу Илья Авербух заявил, что нового сезона «Ледникового периода» не будет. В последние годы ведущими проекта были олимпийские чемпионы Алексей Ягудин, Алина Загитова и Анна Щербакова.

Ранее Ступак прокомментировала возможное выступление под нейтральным флагом на международных соревнованиях.

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