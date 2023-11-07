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Ступак: нейтральный статус не означает, что ты никто

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Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Юлия Ступак прокомментировала возможное выступление под нейтральным флагом на международных соревнованиях.
Ступак: нейтральный статус не означает, что ты никто
  • РИА Новости

«Я хочу выиграть ещё одну Олимпиаду как спортсмен из России. Но столько лет мы слышим, что нейтральный статус — это значит, что ты никто, но это не так. Все понимают, кто встаёт на ступень пьедестала», — цитирует Ступак Metaratings.

25 октября совет Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) продлил отстранение российских и белорусских спортсменов на предстоящий сезон. Российские представители лыжных дисциплин не смогут принять участие в Кубке мира сезона-2023/24. 

Ранее Юрий Бородавко заявил, что надежды на положительное решение FIS по России не было.

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