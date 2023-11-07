Ступак: нейтральный статус не означает, что ты никто

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Юлия Ступак прокомментировала возможное выступление под нейтральным флагом на международных соревнованиях.

«Я хочу выиграть ещё одну Олимпиаду как спортсмен из России. Но столько лет мы слышим, что нейтральный статус — это значит, что ты никто, но это не так. Все понимают, кто встаёт на ступень пьедестала», — цитирует Ступак Metaratings.

25 октября совет Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) продлил отстранение российских и белорусских спортсменов на предстоящий сезон. Российские представители лыжных дисциплин не смогут принять участие в Кубке мира сезона-2023/24.

Ранее Юрий Бородавко заявил, что надежды на положительное решение FIS по России не было.