Семененко: если бы были международные старты, мне было бы сложнее с учёбой

Российский фигурист Евгений Семененко рассказал о плюсах отстранения отечественных спортсменов от участия в международных турнирах.

«Если были бы международные старты и я в них участвовал, мне было бы намного сложнее с учёбой. Сейчас всё проходит по-рабочему — и учусь, и катаюсь вроде бы неплохо», — цитирует фигуриста «Чемпионат».

На этапе Гран-при России в Уфе по итогам короткой и произвольной программ Семененко получил от судей 289,37 балла и выиграл золото турнира. Он также является действующим чемпионом России.

Ранее Александр Энберт заявил, что Семененко мог бы претендовать на место в мировой пятёрке.