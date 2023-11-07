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Канчельскис: Дзюба — уникальное явление в российском футболе

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Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказал своё мнение о нападающем «Локомотива» Артёме Дзюбе.
Канчельскис: Дзюба — уникальное явление в российском футболе
  • РИА Новости

«Он уникальное явление в нашем футболе. Каждый раз, когда от него отказывается один клуб, он без проблем находит другой и становится там ключевым игроком», — цитирует Канчельскиса «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне футболист провёл за команду 16 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и сделал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что гол Дзюбы спас «Локомотив» от поражения в матче со «Спартаком» в 14-м туре РПЛ.

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