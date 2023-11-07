Игроку «Тоттенхэма» и сборной Бразилии Ришарлисону предстоит операция на лобке
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«У меня были проблемы со здоровьем. Я уже поговорил с врачами, и скоро мне предстоит операция на лобке», — приводит слова Ришарлисона ESPN.
В нынешнем сезоне 26‑летний бразилец забил два гола и отдал три голевые передачи в 11 матчах за «шпор». Контракт нападающего с лондонским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.
Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» проиграл «Челси» в матче 11-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).