«Тоттенхэм» после двух удалений разгромно проиграл «Челси» в лондонском дерби

«Тоттенхэм» на своём поле в меньшинстве потерпел поражение в лондонском дерби от «Челси» в рамках 11-го тура чемпионата Англии по футболу.

Игра на севере британской столицы завершилась со счётом 4:1 в пользу команды Маурисио Почеттино.

В составе «шпор» мяч забил Деян Кулушевски (6-я минута). Красную карточку в конце первого тайма получил Кристиан Ромеро (33-я), а в начале второго — Дестини Удоджи (55-я).

У «аристократов» отличились Коул Палмер (35-я, пенальти), Николас Джексон (75-я, 94-я, 98-я).

Также главный арбитр матча Майкл Оливер после просмотра VAR отменил по два гола у каждой команды.

«Тоттенхэм» (26 очков) занимает второе место в турнирной таблице. «Челси» (15) располагается на 15-й позиции. Лидирует в чемпионате «Манчестер Сити» (27).

Ранее сообщалось, что гол Луиса Диаса на 97-й минуте спас «Ливерпуль» от поражения в игре АПЛ с «Лутоном».