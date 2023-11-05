Гол Диаса на 97-й минуте спас «Ливерпуль» от поражения в игре АПЛ с «Лутоном»

«Ливерпуль» в гостях сыграл вничью с «Лутон Таун» в матче 11-го тура чемпионата Англии по футболу.

Игра на стадионе «Эндрю Мэдли» в Западном Йоркшире завершилась со счётом 1:0 в пользу команды Роба Эдвардса.

У хозяев поля отличился Тахит Чонг (80-я минута). В команде Юргена Клоппа мяч забил Луис Диас (95-я).

«Ливерпуль» с 24 очками занимает третье место в турнирной таблице. «Лутон» (шесть) — 17-е. Лидирует в чемпионате «Манчестер Сити» (27).

Ранее сообщалось, что eкраинец Воронин вошёл в пятёрку худших трансферов в истории «Ливерпуля».