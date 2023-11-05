RT в Telegram
Подпишись

Гол Диаса на 97-й минуте спас «Ливерпуль» от поражения в игре АПЛ с «Лутоном»

Короткая ссылка
«Ливерпуль» в гостях сыграл вничью с «Лутон Таун» в матче 11-го тура чемпионата Англии по футболу.
Гол Диаса на 97-й минуте спас «Ливерпуль» от поражения в игре АПЛ с «Лутоном»
  • Gettyimages.ru

Игра на стадионе «Эндрю Мэдли» в Западном Йоркшире завершилась со счётом 1:0 в пользу команды Роба Эдвардса.

У хозяев поля отличился Тахит Чонг (80-я минута). В команде Юргена Клоппа мяч забил Луис Диас (95-я).

«Ливерпуль» с 24 очками занимает третье место в турнирной таблице. «Лутон» (шесть) — 17-е. Лидирует в чемпионате «Манчестер Сити» (27).

Ранее сообщалось, что eкраинец Воронин вошёл в пятёрку худших трансферов в истории «Ливерпуля».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить