Гол Диаса на 97-й минуте спас «Ливерпуль» от поражения в игре АПЛ с «Лутоном»
- Gettyimages.ru
Игра на стадионе «Эндрю Мэдли» в Западном Йоркшире завершилась со счётом 1:0 в пользу команды Роба Эдвардса.
У хозяев поля отличился Тахит Чонг (80-я минута). В команде Юргена Клоппа мяч забил Луис Диас (95-я).
«Ливерпуль» с 24 очками занимает третье место в турнирной таблице. «Лутон» (шесть) — 17-е. Лидирует в чемпионате «Манчестер Сити» (27).
Ранее сообщалось, что eкраинец Воронин вошёл в пятёрку худших трансферов в истории «Ливерпуля».