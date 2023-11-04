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Украинец Воронин вошёл в пятёрку худших трансферов в истории «Ливерпуля»

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Бывший нападающий сборной Украины Андрей Воронин попал в список худших трансферов в истории «Ливерпуля» по версии английского футбольного журнала FourFourTwo.
Украинец Воронин вошёл в пятёрку худших трансферов в истории «Ливерпуля»
  • Gettyimages.ru

Как сообщается на сайте FourFoutTwo, 44-летний украинец занял пятое место в рейтинге.

Худшим трансфером был признан английский защитник Пол Кончески.

Второе место занял итальянский форвард Марио Балотелли, третье — английский нападающий Энди Кэррол.

Также в топ-10 вошли сенегалец Эль-Хаджи Диуф, немец Шон Данди, итальянцы Фабио Борини и Альберто Аквилани, гвинеец Наби Кейта и шотландец Чарли Адам.

Ранее сообщалось, что легендарный вратарь московского «Динамо» и сборной СССР Лев Яшин вошёл в число лучших футболистов в истории чемпионатов мира.

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