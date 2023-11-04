Украинец Воронин вошёл в пятёрку худших трансферов в истории «Ливерпуля»
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Как сообщается на сайте FourFoutTwo, 44-летний украинец занял пятое место в рейтинге.
Худшим трансфером был признан английский защитник Пол Кончески.
Второе место занял итальянский форвард Марио Балотелли, третье — английский нападающий Энди Кэррол.
Также в топ-10 вошли сенегалец Эль-Хаджи Диуф, немец Шон Данди, итальянцы Фабио Борини и Альберто Аквилани, гвинеец Наби Кейта и шотландец Чарли Адам.
Ранее сообщалось, что легендарный вратарь московского «Динамо» и сборной СССР Лев Яшин вошёл в число лучших футболистов в истории чемпионатов мира.