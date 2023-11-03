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Яшин вошёл в число лучших футболистов в истории чемпионатов мира

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Легендарный вратарь московского «Динамо» и сборной СССР Лев Яшин попал в список лучших игроков в истории чемпионатов мира по футболу по версии английского футбольного журнала FourFourTwo.
Яшин вошёл в число лучших футболистов в истории чемпионатов мира
  • Gettyimages.ru
  • © Central Press

Как сообщается на сайте FourFoutTwo, вратарь занял 16-е место в рейтинге.

Лучшим футболистом был признан бразилец Пеле.

Второе и третье места заняли аргентинцы Лионель Месси и Диего Марадона.

Также в топ-10 вошли бразильцы Роналдо и Гарринча, французы Зинедин Зидан и Килиан Мбаппе, немцы Франц Беккенбауэр и Мирослав Клозе, а также португалец Эйсебио.

Яшин провёл 13 матчей за сборную СССР на чемпионатах мира, в четырёх из которых не пропустил ни одного гола.

Ранее сообщалось, что «Динамо» в память о Яшине сыграло в чёрной форме.

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