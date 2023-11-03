Яшин вошёл в число лучших футболистов в истории чемпионатов мира
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Как сообщается на сайте FourFoutTwo, вратарь занял 16-е место в рейтинге.
Лучшим футболистом был признан бразилец Пеле.
Второе и третье места заняли аргентинцы Лионель Месси и Диего Марадона.
Также в топ-10 вошли бразильцы Роналдо и Гарринча, французы Зинедин Зидан и Килиан Мбаппе, немцы Франц Беккенбауэр и Мирослав Клозе, а также португалец Эйсебио.
Яшин провёл 13 матчей за сборную СССР на чемпионатах мира, в четырёх из которых не пропустил ни одного гола.
Ранее сообщалось, что «Динамо» в память о Яшине сыграло в чёрной форме.