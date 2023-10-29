«Динамо» в память о Яшине сыграет в чёрной форме в матче 13-го тура РПЛ с «Уралом»

Игроки московского «Динамо» сыграют в чёрной форме в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с екатеринбургским «Уралом» в память о легендарном вратаре Льве Ивановиче Яшине.

«Комплект создан в честь лучшего вратаря ХХ века и обладателя «Золотого мяча». Лев Иванович совершал вратарские подвиги в тёмном свитере и получил прозвище Чёрный Паук», — говорится в Telegram-канале бело-голубых.

22 октября исполнилось 94 года со дня рождения Яшина. Он является олимпийским чемпионом 1956 года и чемпионом Европы 1960 года, лучшим вратарём XX века по версии Международной федерации футбола, единственным среди вратарей обладателем «Золотого мяча», который получил в 1963-м.

Встреча состоится 29 октября и начнётся в 16:30. Игра пройдёт на стадионе имени Яшина в Москве.

После 12 туров РПЛ «Динамо» набрало 18 очков и занимает шестое место в турнирной таблице. «Урал» с 16 очками располагается на десятой строчке.

Ранее бывший нападающий «Динамо» Руслан Пименов заявил, что не верит в отставку главного тренера бело-голубых Марцела Лички.