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«Динамо» в память о Яшине сыграет в чёрной форме в матче 13-го тура РПЛ с «Уралом»

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Игроки московского «Динамо» сыграют в чёрной форме в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с екатеринбургским «Уралом» в память о легендарном вратаре Льве Ивановиче Яшине.
«Динамо» в память о Яшине сыграет в чёрной форме в матче 13-го тура РПЛ с «Уралом»
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Комплект создан в честь лучшего вратаря ХХ века и обладателя «Золотого мяча». Лев Иванович совершал вратарские подвиги в тёмном свитере и получил прозвище Чёрный Паук», — говорится в Telegram-канале бело-голубых.

22 октября исполнилось 94 года со дня рождения Яшина. Он является олимпийским чемпионом 1956 года и чемпионом Европы 1960 года, лучшим вратарём XX века по версии Международной федерации футбола, единственным среди вратарей обладателем «Золотого мяча», который получил в 1963-м.

Встреча состоится 29 октября и начнётся в 16:30. Игра пройдёт на стадионе имени Яшина в Москве.

После 12 туров РПЛ «Динамо» набрало 18 очков и занимает шестое место в турнирной таблице. «Урал» с 16 очками располагается на десятой строчке.

Ранее бывший нападающий «Динамо» Руслан Пименов заявил, что не верит в отставку главного тренера бело-голубых Марцела Лички.

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