Тренер «Вашингтона» Карбери уверен, что Овечкин вновь начнёт забивать в НХЛ
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«Овечкин не разучился забивать. Есть несколько вещей, которые Александр мог бы делать немного лучше, находясь без шайбы, чтобы помочь себе в атаке. Мы обсудим это. Он становится всё лучше в этих моментах», — приводит слова Карбери The Hockey News.
Также тренер оценил процент реализации бросков Овечкина — 4,7.
«Мы просто реализуем шансы не совсем на том уровне, на который рассчитывали. Иногда игра в атаке по каким-либо причинам на какое-то время угасает, а потом неожиданно что-нибудь разжигает её. Голы придут», — сказал он.
В сезоне-2023/24 38-летний россиянин забил два гола в десяти матчах регулярного чемпионата. При этом нападающий не может отличиться уже в четырёх встречах подряд.
Ранее в «Вашингтоне» выразили уверенность, что Овечкин прервёт четырёхматчевую серию без голов.