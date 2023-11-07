RT в Telegram
Подпишись

Личка считает, что «Зенит» мог бы достойно выступить в Лиге чемпионов

Короткая ссылка
Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка ответил на вопрос, смог бы санкт-петербургский «Зенит» выйти из группы в Лиге чемпионов.
Личка считает, что «Зенит» мог бы достойно выступить в Лиге чемпионов
  • Gettyimages.ru

«Всё зависит от того, в какую группу «Зенит» попал бы. Если с «Барселоной», «Интером» и «Тоттенхэмом», то очень сложно. Но я не вижу проблем, чтобы петербуржцы обыграли «Брагу» или «Бенфику» в отдельно взятом матче», — приводит слова Лички «РБ Спорт».

Также тренер ответил, с каким европейским клубом можно сопоставить по уровню «Динамо».

«Лига Европы. (Смеётся.) Чтобы выступать в Лиге чемпионов, нужно ещё добавлять. Я бы хотел, чтобы мы играли, как чешские «Славия» или «Спарта», они достойно выглядят в еврокубках. Буду рад, когда наш уровень станет как у этих двух команд», — сказал он.

После 14 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) бело-голубые набрали 22 очка и занимают пятое место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что «Динамо» сыграло вничью с «Сочи» в матче 14-го тура РПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить