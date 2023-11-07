Личка считает, что «Зенит» мог бы достойно выступить в Лиге чемпионов

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка ответил на вопрос, смог бы санкт-петербургский «Зенит» выйти из группы в Лиге чемпионов.

«Всё зависит от того, в какую группу «Зенит» попал бы. Если с «Барселоной», «Интером» и «Тоттенхэмом», то очень сложно. Но я не вижу проблем, чтобы петербуржцы обыграли «Брагу» или «Бенфику» в отдельно взятом матче», — приводит слова Лички «РБ Спорт».

Также тренер ответил, с каким европейским клубом можно сопоставить по уровню «Динамо».

«Лига Европы. (Смеётся.) Чтобы выступать в Лиге чемпионов, нужно ещё добавлять. Я бы хотел, чтобы мы играли, как чешские «Славия» или «Спарта», они достойно выглядят в еврокубках. Буду рад, когда наш уровень станет как у этих двух команд», — сказал он.

После 14 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) бело-голубые набрали 22 очка и занимают пятое место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что «Динамо» сыграло вничью с «Сочи» в матче 14-го тура РПЛ.