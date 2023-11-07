Шлеменко и Илич проведут реванш 15 декабря в Екатеринбурге

Лига смешанных единоборств Russian Cagefighting Championship (RCC) определилась с датой реванша между российским бойцом Александром Шлеменко и сербом Александром Иличем.

Как сообщается на странице промоушена во «ВКонтакте», бой возглавит турнир RCC 17, который состоится 15 декабря в Екатеринбурге.

Первый поединок между Шлеменко и Иличем прошёл 26 августа 2022 года и завершился победой сербского бойца техническим нокаутом на первой минуте.

В соглавном бою турнира в Екатеринбурге выступит россиянин Алексей Олейник, чей соперник определится позднее.

Ранее Шлеменко заявил, что не считает себя россиянином.