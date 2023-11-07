Шлеменко и Илич проведут реванш 15 декабря в Екатеринбурге
- РИА Новости
Как сообщается на странице промоушена во «ВКонтакте», бой возглавит турнир RCC 17, который состоится 15 декабря в Екатеринбурге.
Первый поединок между Шлеменко и Иличем прошёл 26 августа 2022 года и завершился победой сербского бойца техническим нокаутом на первой минуте.
В соглавном бою турнира в Екатеринбурге выступит россиянин Алексей Олейник, чей соперник определится позднее.
Ранее Шлеменко заявил, что не считает себя россиянином.