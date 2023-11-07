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Молодёжная сборная России объявила состав на ноябрьские матчи

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Молодёжная сборная России по футболу огласила состав команды на ноябрьские товарищеские матчи.
Молодёжная сборная России объявила состав на ноябрьские матчи
  • Gettyimages.ru

В состав команды вошли 23 игрока. Во время ноябрьских сборов футболисты проведут матчи со сверстниками из Белоруссии и минским «Динамо».

Вратари: Богдан Москвичёв, Александр Дегтёв, Даниил Голиков.

Защитники: Матвей Лукин, Михаил Рядно, Илья Грибакин, Никита Лобов, Илья Кирш, Станислав Бессмертный, Илья Рожков, Ярослав Крашевский.

Полузащитники: Руслан Чобанов, Дмитрий Кучугура, Кирилл Богданец, Игорь Дмитриев, Илья Ишков, Матвей Кисляк, Илья Родионов, Никита Салтыков, Иван Пяткин, Даниил Зорин.

Нападающие: Александр Кокшаров, Александр Чупаев.

Ранее сообщалось, что Георгий Джикия не сыграет в товарищеском матче сборной России с Кубой.

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