Молодёжная сборная России объявила состав на ноябрьские матчи

Молодёжная сборная России по футболу огласила состав команды на ноябрьские товарищеские матчи.

В состав команды вошли 23 игрока. Во время ноябрьских сборов футболисты проведут матчи со сверстниками из Белоруссии и минским «Динамо».

Вратари: Богдан Москвичёв, Александр Дегтёв, Даниил Голиков.

Защитники: Матвей Лукин, Михаил Рядно, Илья Грибакин, Никита Лобов, Илья Кирш, Станислав Бессмертный, Илья Рожков, Ярослав Крашевский.

Полузащитники: Руслан Чобанов, Дмитрий Кучугура, Кирилл Богданец, Игорь Дмитриев, Илья Ишков, Матвей Кисляк, Илья Родионов, Никита Салтыков, Иван Пяткин, Даниил Зорин.

Нападающие: Александр Кокшаров, Александр Чупаев.

Ранее сообщалось, что Георгий Джикия не сыграет в товарищеском матче сборной России с Кубой.