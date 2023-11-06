Джикия не сыграет в товарищеском матче сборной России с Кубой

Защитник «Спартака» Георгий Джикия заявил, что не сыграет в товарищеском матче сборной России с Кубой.

«Я пропущу сбор, уже точно. Как оцениваю соперника? Ко всем относимся с уважением. В нашей ситуации нам нужно искать соперников. Кого находят, с тем и играем», — приводит слова Джикии «Матч ТВ».

3 ноября стало известно, что сборная России проведёт товарищеский матч с Кубой. Встреча пройдёт на стадионе чемпионата мира 2018 года — «Волгоград Арене» — и начнётся в 19:30 мск.

В СМИ сообщалось, что у Джикии сломано ребро.

Ранее Джикия призвал журналистов уважительно относиться к футболистам.