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Джикия не сыграет в товарищеском матче сборной России с Кубой

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Защитник «Спартака» Георгий Джикия заявил, что не сыграет в товарищеском матче сборной России с Кубой.
Джикия не сыграет в товарищеском матче сборной России с Кубой
  • РИА Новости

«Я пропущу сбор, уже точно. Как оцениваю соперника? Ко всем относимся с уважением. В нашей ситуации нам нужно искать соперников. Кого находят, с тем и играем», — приводит слова Джикии «Матч ТВ».

3 ноября стало известно, что сборная России проведёт товарищеский матч с Кубой. Встреча пройдёт на стадионе чемпионата мира 2018 года — «Волгоград Арене» — и начнётся в 19:30 мск.

В СМИ сообщалось, что у Джикии сломано ребро.

Ранее Джикия призвал журналистов уважительно относиться к футболистам.

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