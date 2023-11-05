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Джикия призвал журналистов уважительно относиться к футболистам

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Капитан московского «Спартака» Георгий Джикия после отказа нападающего Александра Соболева общаться со СМИ попросил журналистов с уважением вести себя с футболистами.

«Когда вы будете уважительно относиться к футболистам, а не задевать и подкалывать, тогда они будут останавливаться и отвечать на вопросы», — цитирует Джикию РИА Новости.

Напомним, что Соболев после матча 13-го тура с воронежским «Факелом» (0:2) дал понять, что больше не собирается общаться с представителями СМИ.

Красно-белые во встрече 14-го тура на «РЖД Арене» сыграли вничью с «Локомотивом» (1:1).

Ранее главный тренер «Локомотива» признался, что дерби со «Спартаком» получилось очень напряжённым и экспрессивным.

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