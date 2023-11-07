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Иванов: в «Урале» даже мысли не было об увольнении Гончаренко

Иванов заявил, что «Урал» не собирается увольнять Гончаренко

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Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов высказался о будущем главного тренера команды Виктора Гончаренко.
Иванов: в «Урале» даже мысли не было об увольнении Гончаренко
  • РИА Новости

«Тренер всегда ответственен за результат, но в «Урале» даже мысли не было об увольнении Гончаренко. Нас всё устраивает», — приводит слова Иванова «Чемпионат».

По его мнению, Гончаренко является одним из лучших тренеров в России.

«Нам очень повезло, что Виктор Михайлович работает в «Урале», — сказал он.

После 14 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) екатеринбургский клуб набрал 16 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице.

Ранее Гончаренко заявил, что «Урал» проиграл «Рубину» в матче 14-го тура РПЛ из-за мелких ошибок.

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