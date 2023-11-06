RT в Telegram
Подпишись

Гончаренко заявил, что «Урал» уступил «Рубину» из-за мелких ошибок

Короткая ссылка
Главный тренер екатеринбургского «Урала» Виктор Гончаренко считает, что незначительные недочёты в игре привели к поражению от казанского «Рубина» в матче 14-го тура чемпионата России по футболу.
Гончаренко заявил, что «Урал» уступил «Рубину» из-за мелких ошибок
  • РИА Новости

«К сожалению, мелкие досадные ошибки. Есть матчи, где они легко прощаются, сейчас из-за таких мелких деталей пропускаем голы. Мы пока не можем с этим справиться», — цитирует Виктора Гончаренко «Матч ТВ».

Он также подчеркнул, что «Урал» попал в ситуацию, когда «надо остановить падение».

«С помощью замен мы усилились, прижали сильно «Рубин» к своей штрафной площади. Нестандартные действия нужны, если соперник обороняется», — заключил Гончаренко.

Встреча в Екатеринбурге завершилась со счётом 1:0 в пользу команды из столицы Татарстана. Победный мяч забил Валентин Вада на 60-й минуте.

«Рубин» поднялся на девятое место в турнирной таблице, набрав 19 очков. «Урал» (16) — 12-й.

Ранее главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов сообщил, что его подопечные выполнили игровой план в матче с «Уралом».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить