Гончаренко заявил, что «Урал» уступил «Рубину» из-за мелких ошибок

Главный тренер екатеринбургского «Урала» Виктор Гончаренко считает, что незначительные недочёты в игре привели к поражению от казанского «Рубина» в матче 14-го тура чемпионата России по футболу.

«К сожалению, мелкие досадные ошибки. Есть матчи, где они легко прощаются, сейчас из-за таких мелких деталей пропускаем голы. Мы пока не можем с этим справиться», — цитирует Виктора Гончаренко «Матч ТВ».

Он также подчеркнул, что «Урал» попал в ситуацию, когда «надо остановить падение».

«С помощью замен мы усилились, прижали сильно «Рубин» к своей штрафной площади. Нестандартные действия нужны, если соперник обороняется», — заключил Гончаренко.

Встреча в Екатеринбурге завершилась со счётом 1:0 в пользу команды из столицы Татарстана. Победный мяч забил Валентин Вада на 60-й минуте.

«Рубин» поднялся на девятое место в турнирной таблице, набрав 19 очков. «Урал» (16) — 12-й.

Ранее главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов сообщил, что его подопечные выполнили игровой план в матче с «Уралом».